ДНР, 31 марта, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Южные окраины Артёмовска обороняли солдаты ВСУ, а также встречались наёмники из Грузии и Польши, рассказал РИА Новости боец ЧВК «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наёмников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины», — пояснил военный.

По словам бойца, группировки польских наёмников отличала форма чёрного цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что страны НАТО превратили Украину в большой военный лагерь, чтобы нанести России военное поражение, а потом расчленить. Они снабжают ВСУ вооружением и боеприпасами, обеспечивают разведданными. Инструкторы и советники из стран НАТО обучают украинских военных, а наёмники участвуют в боях.