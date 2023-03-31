Прага, 31 марта, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Танки Leopard, полученные киевской армией от Германии, переоценены и не являются «чудо-оружием». Своё мнение начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы высказал в интервью журналу Czdefence.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Турки задействовали Leopard в операции в Сирии и всего за несколько операций потеряли не менее десяти единиц», — пояснил чешский генерал.

Кроме того, Шедивы раскритиковал западных политиков за незнание реальной ситуации на Украине, расходящиеся с реальностью заявления властей Киева об отсутствии потерь в СВО и победах ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в минобороны Украины заявили, что ВСУ начали получать от западных союзников бронетехнику для контрнаступления в зоне спецоперации. Так, по словам экспертов, БТР Stryker, который двигается только по твёрдому грунту, при выстрелах с боковых позиций может перевернуться.