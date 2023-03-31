Песков сообщил, что президент Путин сдал декларацию о доходах за 2022 год

Москва, , 07:13 — REGNUM Большинство сотрудников Кремля, в том числе президент России Владимир Путин, отчитались о доходах за 2022 год, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Пескова, Путин уже сдал декларацию. Это же сделали почти все сотрудники Кремля, хотя срок ещё не истёк. Последним днём сдачи документов является 31 марта, напомнил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Песков отмечал, что Путин и представители Кремля вовремя отчитаются о своих доходах. Причём публиковать эти сведения необязательно, главное — это подача налоговых документов, а публикация — вторичный момент. Единой позиции в Кремле по данному вопросу нет.

По решению президента России, чиновники, которые командированы в новые регионы России, могут временно не подавать декларации о доходах и расходах до окончания спецоперации. Эта мера также касается военнослужащих, участвующих в СВО.