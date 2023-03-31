Москва, 31 марта, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Большинство сотрудников Кремля, в том числе президент России Владимир Путин, отчитались о доходах за 2022 год, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Пескова, Путин уже сдал декларацию. Это же сделали почти все сотрудники Кремля, хотя срок ещё не истёк. Последним днём сдачи документов является 31 марта, напомнил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Песков отмечал, что Путин и представители Кремля вовремя отчитаются о своих доходах. Причём публиковать эти сведения необязательно, главное — это подача налоговых документов, а публикация — вторичный момент. Единой позиции в Кремле по данному вопросу нет.

По решению президента России, чиновники, которые командированы в новые регионы России, могут временно не подавать декларации о доходах и расходах до окончания спецоперации. Эта мера также касается военнослужащих, участвующих в СВО.