CNBC: всё больше нейтральных стран отказываются осуждать Россию и идут на сближение с Москвой

Лондон, , 07:03 — REGNUM Согласно исследованиям британской аналитической компании Economist Intelligence Unit, число стран, занимавших нейтральную позицию в отношении России, заметно увеличивается. Лидеры государств, отказываясь противостоять Москве, идут на сближение с Россией. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Россия Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации телеканала, в число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122.

«Блок под руководством США и Европейского союза, включая страны «прозападного толка», представляет около 36% населения мира», — считают аналитики.

Сфера влияния России расширяется, а западные державы не в состоянии противостоять Кремлю.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Швейцарии Берне прошла демонстрация, участники которой призвали власти страны к соблюдению политики нейтралитета, в том числе по отношению к событиям на Украине.

Депутаты Австрии оставили на своих местах таблички, на которых написано: «Места для нейтралитета» и «Места для мира». Таким образом они выступили против выступления президента Украины Владимира Зеленского.