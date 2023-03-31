Москва, 31 марта, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Новосибирский спецназ выявил и значительно проредил группировку украинских военных, сообщила «Русская весна».

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Издание отметило, что военные 24-й отдельной бригады специального назначения устроили «Судный день», поражая точным огнём выявленную группировку ВСУ. В результате успешной операции ряды украинских солдат существенно поредели.

«Используя ПТУР (противотанковая управляемая ракета — Прим. ИА REGNUM), миномёты и стрелковое оружие, новосибирский спецназ организовал «прямой телемост» украинским боевикам с Бандерой», — уточнили в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе населённого пункта Марьинка штурмовым подразделением мотострелкового подразделения Южного военного округа при поддержке артиллерии уничтожено три опорных пункта ВСУ. Потери противника составили до десяти человек.

В ходе разведки на авдеевском направлении подразделение 1-го армейского корпуса с помощью беспилотного летательного аппарата выявило пункт временной дислокации и опорный пункт ВСУ. Ударами авиации Воздушно-космических сил России объект был уничтожен.