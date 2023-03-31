В России с 1 апреля повестки о призыве на срочную службу будут рассылать в электронном виде

Москва, , 06:25 — REGNUM В России с 1 апреля изменятся правила оповещение о призыве на срочную службу. Об этом рассказал начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Военкомат в Черногорске в Хакасии Валерия Иванова © ИА REGNUM

Так, теперь сотрудники военкоматов в ходе подготовки к весенней призывной кампании будут рассылать оповещения в электронном виде. Если по техническим причинам это невозможно, то будут вручать повестки в руки.

Как сообщало ИА REGNUM, поэтапное повышение призывного возраста, планируемое в России, никак не отразится на весеннем призыве. Оно пройдёт по действующим нормам, которые определяет законодательство РФ.

Все призывники в рамках весенней кампании для прохождения военной службы будут направлены в пункты постоянной дислокации на территории России.