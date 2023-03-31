Москва, 31 марта, 2023, 06:17 — ИА Регнум. В 2023 году постановка на воинский учёт осуществляется в новом формате, сообщил 31 марта начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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«Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде», — сказал он.

Затем для исключения ошибок осуществлялось дублирование информации на бумажных носителях, добавил контр-адмирал.

По словам Цимлянского, в этом году военные комиссариаты поставили на учёт более 700 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, все срочники весеннего призыва будут служить на территории России. Треть призывников до пяти месяцев проведут в учебных соединениях и частях с целью изучения современной военной техники и получения военно-учётной специальности. После обучения их направят в войска для эксплуатации техники. По окончании установленного срока службы срочников уволят в запас и отправят по домам.