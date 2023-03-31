В Минобороны России заверили, что все срочники вовремя будут уволены в запас и отправятся домой

Москва, , 06:07 — REGNUM Все срочники, кто отслужил установленные сроки, будут вовремя уволены в запас и смогут отправиться домой. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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Он успокоил самих срочников и их родителей. Цимлянский подчеркнул, что все военнослужащие по призыву своевременно отправятся по окончании срочной службы к местам своего проживания.

Также он заверил, что необходимости в проведении очередной мобилизации для нужд спецоперации в России нет.

Как сообщало ИА REGNUM, все призывники в рамках весенней кампании для прохождения военной службы будут направлены в пункты постоянной дислокации на территории России.