Мелитополь, 31 марта, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на запорожском направлении сбили украинский вертолёт Ми-24, артиллерией уничтожен бронеавтомобиль и ликвидированы десять боевиков ВСУ. Об успешных действиях военных сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Василий Иванов ИА REGNUM Ми-24

При попытке нанесения авиационного удара по позициям российских подразделений из села Темировка Гуляйпольского района расчётом ЗРК «Бук» был сбит вертолёт Ми-24.

Также разведка установила, что в районе села Малиновка находилось пять единиц бронетехники и до 40 боевиков.

«Огнём артиллерии нанесено поражение противнику. По данным радиоперехватов, уничтожены бронеавтомобиль и до 10 националистов», — добавил Александр Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, прозвучавшие вечером 30 марта громкие звуки в небе над Белгородом связаны с работой Вооруженных сил России.