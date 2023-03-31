Марьинка, ДНР, 31 марта, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Российские военнослужащие ликвидировали в ДНР опорные пункты ВСУ, сообщил 31 марта начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В районе населённого пункта Марьинка штурмовым подразделением мотострелкового подразделения Южного военного округа при поддержке артиллерии уничтожено три опорных пункта ВСУ», — сказал начальник пресс-центра.

Потери противника составили до десяти человек, уточнил Бигма.

По его словам, в ходе разведки на авдеевском направлении подразделение первого армейского корпуса с помощью беспилотного летательного аппарата выявило пункт временной дислокации и опорный пункт ВСУ. Ударами авиации Воздушно-космических сил России объект был уничтожен, заключил начальник пресс-центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Минобороны подтвердили, что российская система противовоздушной обороны впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Также были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Зеленый Гай и Новоандреевка (ДНР).