Генштаб РФ: второй волны мобилизации в России не планируется
Москва, 31 марта 2023, 05:29 — REGNUM Добровольцев и уже призванных по мобилизации хватает для выполнения задач спецоперации. Об этом рассказал на брифинге начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Второй волны мобилизации Минобороны РФ не планирует.
Цимлянский заверил, что тех, кто уже призван, а также добровольцев вполне хватает для выполнения военных задач в рамках СВО.
Как сообщало ИА REGNUM, мотивация у военнообязанных граждан Украины служить в киевской армии заметно снизилась. Об этом 30 марта изданию «Общественное. Новости» заявила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
А раздача повесток на улицах — «это вынужденная мера».