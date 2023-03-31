Япония продлила срок лишения России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле

Токио, , 05:24 — REGNUM Из-за конфликта на Украине власти Японии 31 марта продлили действие решения о лишении России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмена льготного режима была введена в марте 2022 года. Срок исполнения решения истёк 31 марта 2023 года. Теперь он продлён ещё на 12 месяцев.

Ранее были повышены пошлины на ввоз из России древесины с 4,8 до 8%, лосося и икры с 3,5 до 5%, краба с 4 до 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, представители России и Японии согласовали квоты на вылов форели и лосося японскими рыбаками в 200-мильной японской исключительной экономической зоне на 2023 год.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что стороны сократят квоты на вылов рыбы. При этом количество судов, ведущих рыбный промысел, с обеих сторон осталось на том же уровне.