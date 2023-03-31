«Известия»: в России на складах скопилось много электронной техники

Москва, , 05:04 — REGNUM В России переполнены склады с электроникой после спада спроса на смартфоны, планшеты и другой продукции во второй половине марта, сообщили «Известия».

Планшеты Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По информации источников издания, продажи электронной техники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 30%. Спрос на данную продукцию снижается с декабря 2022 года.

Чаще всего на складах залёживаются товары неизвестных китайских производителей, реализация которых занимает долгое время.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года в России предложили запретить ввоз ноутбуков зарубежных производителей, это поможет правительству стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20-процентного кешбэка для граждан. В российской компании ICL предлагают предусмотреть выдачу льготных кредитов на закупку отечественной техники дистрибьюторами для её дальнейшей реализации. Уже в январе 2023 года эксперты отмечали снижение цен на ноутбуки до 30% из-за перенасыщения рынка данным товаром.

Правительство России продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств в страну до конца 2023 года.