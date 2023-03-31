Дональд Трамп в преддверии суда над ним назвал США страной «третьего мира»

Штат Нью-Йорк, США, , 04:52 — REGNUM Америка превратилась в страну «третьего мира». С таким заявлением в соцсети Truth Social выступил экс-президент США Дональд Трамп.

Трамп Gage Skidmore

По мнению Трампа, Соединённые Штаты, как страны третьего мира, пребывают в упадочном состоянии.

«Эти бандиты и леворадикальные монстры только что обвинили 45-го президента США и на сегодняшний день ведущего кандидата от республиканцев на выборах президента в 2024 году», — написал Трамп.

Американский экс-лидер также сообщил, что испытывает грусть и печаль в связи со всеми событиями.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Манхэттена намерена предъявить Дональду Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Обвиняемый появится в нью-йоркском суде 4 апреля.