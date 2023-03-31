NYT: адвокат сообщила, что Дональд Трамп явится в суд Нью-Йорка 4 апреля

Нью-Йорк, США, , 04:33 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп появится в нью-йоркском суде 4 апреля, говорится в материалах газеты New York Times.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из адвокатов бывшего главы Белого дома Сьюзен Нечелес пояснила, что во вторник «Трамп сдастся для предъявления обвинения по обвинительному акту в Верховном суде штата на Манхэттене».

Ранее другой адвокат политика Джо Такопина также подтвердил, что Трамп в начале апреля может предстать перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее присяжные проголосовали за предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу В свою очередь он заявил, что выдвинутые против него уголовные обвинения являются политическим преследованием. Трамп также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в «грязной работе» в интересах президента США Джо Байдена вместо борьбы с преступностью в Нью-Йорке.

Точные обвинения пока неизвестны, но дело сосредоточено на выплате денег за молчание экс-актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниелс во время его предвыборной кампании 2016 года.