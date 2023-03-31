Нью-Йорк, США, 31 марта, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп появится в нью-йоркском суде 4 апреля, говорится в материалах газеты New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Один из адвокатов бывшего главы Белого дома Сьюзен Нечелес пояснила, что во вторник «Трамп сдастся для предъявления обвинения по обвинительному акту в Верховном суде штата на Манхэттене».

Ранее другой адвокат политика Джо Такопина также подтвердил, что Трамп в начале апреля может предстать перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее присяжные проголосовали за предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу В свою очередь он заявил, что выдвинутые против него уголовные обвинения являются политическим преследованием. Трамп также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в «грязной работе» в интересах президента США Джо Байдена вместо борьбы с преступностью в Нью-Йорке.

Точные обвинения пока неизвестны, но дело сосредоточено на выплате денег за молчание экс-актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниелс во время его предвыборной кампании 2016 года.