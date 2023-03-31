Манхэттен, США, 31 марта, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Экс-президенту США Дональду Трампу прокуратура Манхэттена намерена предъявить обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Об этом сообщил телеканал CNN.

Gage Skidmore Трамп

Адвокаты Трампа по вопросу явки экс-президента в суд для предъявления обвинений заверили, что он придёт.

Как сообщало ИА REGNUM, слушания по уголовному делу Трампа могут начаться уже в начале апреля.

Обвиняемый назвал политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне за всю историю выдвинутые уголовные обвинения в свой адрес.

Дело сосредоточено на выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году.