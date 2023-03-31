Киев, 31 марта, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Неудачное контрнаступление ВСУ может вызвать на Западе желание поиска компромисса с Россией, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

По его словам, сторонники урегулирования конфликта дипломатическим способом находятся в Вашингтоне, Берлине, Париже и Лондоне.

«Они попытаются сделать что-то творческое в духе «Минска-3», — предположил глава внешнеполитического ведомства.

Провал украинского наступления повлияет на дальнейшие поставки западного вооружения, при этом союзники убеждены в необходимости провести ВСУ «одно решающее сражение», определяющее исход всего конфликта, иначе военная поддержка прекратится, добавил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление министра обороны Украины Алексея Резникова по поводу планируемого в апреле–мае контрнаступления ВСУ раскритиковал депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев («Единая Россия»). По его мнению, ни один нормальный военачальник не будет публично оглашать планы о предстоящей военной операции.