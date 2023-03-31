Спасск-Дальний, Приморский край, 31 марта, 2023, 03:49 — ИА Регнум. В городе Спасске-Дальнем Приморского края в здании суда во время слушания мужчина устроил пожар. В результате пострадала только одежда злоумышленника, сообщил 31 марта Telegram-канал Amur Mash.

Pochemu.org Спичка

28-летний Пётр Тимофеев в 2021 году отбывал девятилетний тюремный срок, когда получил свёрток с наркотиками, прибавив себе четыре года заключения. В 2022 году он якобы из-за оскорблений напал на конвоира, к сроку было добавлено ещё два года. Позже мужчина потребовал апелляции.

На слушание в суде он снял в камере футболку, бросил её на пол и поджёг спичкой. В помещении сработала пожарная сигнализация, возгорание устранили. Объяснять поступок мужчина не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде мужчина забросил в окно военкомата «самодельное зажигательное устройство», после чего начался пожар. После злоумышленник скрылся с места преступления, но был задержан. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.