Глава языковой госинспекции Литвы Валотка потребовал от украинских беженцев учить язык

Вильнюс, , 03:45 — REGNUM Высказывания украинских беженцев в Литве о ненужности литовского языка похожи на слова «русских оккупантов». Об этом заявил в интервью LRT председатель литовской государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник призвал сограждан быть «более требовательными» и защищать свой язык, а подобные «нарративы» десятилетиями слышали от «колонистов».

«И когда теперь люди, те же украинские беженцы, говорят то же самое, литовцы сразу вспоминают, где они слышали такие выражения. Так говорили русские оккупанты», — заявил Валотка.

Он пригрозил, что лояльность литовцев в отношении общения с беженцами на русском языке, «не навсегда».

«Сдавать экзамен по литовскому языку будут все украинские беженцы», — предупредил инспектор.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты сейма Латвии от правящей коалиции внесли на рассмотрение законопроект о запрете в стране сопровождения фильмов субтитрами на русском языке.