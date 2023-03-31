Указом Путина внесены изменения в программу переселения соотечественников

Москва, , 03:28 — REGNUM В России приём заявлений на участие в программе переселения соотечественников будет проводиться при условии владения ими русским языком. Соответствующий указ 30 марта подписал президентом РФ Владимиром Путиным.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, заявления от соотечественников будут приниматься при «условии владения ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды». Владение языком подтверждается документально или на собеседовании специальной комиссии, которую формирует МВД России. С помощью интернета пройти собеседование смогут находящиеся за рубежом соотечественники.

В указе также отмечается, что соотечественникам из числа граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины не нужно предоставлять документ об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2006 года действует государственная программа по переселению соотечественников.

В августе 2022 года член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько заявлял о необходимости срочного создания программ и институтов по переселению русских из бывших республик СССР. По его мнению, программы по переселению соотечественников и русских людей в Россию «категорически устарели».