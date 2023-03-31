В США оценили решение Великобритании по поставкам ВСУ
Вашингтон, 31 марта 2023, 03:05 — REGNUM Поставки киевской армии снарядов с обедненным ураном — «позорное» решение руководства Британии, которое приведёт к углублению конфликта на Украине. Так написал в Twitter профессор экономики американец Ричард Вольф.
Учёный считает, что если поставки будут, то для Королевства, это будет «отчаянный поступок, оставляющий наихудшее историческое наследие».
«Британские боеприпасы с обедненным ураном для Украины — позорный шаг к эскалации боевых действий от проигрывающего правительства старой империи», — считает экономист.
Как сообщало ИА REGNUM, снаряды с обеднённым ураном не относятся к оружию массового поражения, однако в зависимости от того, какой материал используется для сердечников снарядов, они могут представлять собой серьёзную угрозу. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
Британские инструкторы обучили танковые экипажи ВСУ применять боеприпасы с обедненным ураном.