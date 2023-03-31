Президент Путин призвал повысить долю отечественных лекарств на внутреннем рынке России

Москва, , 02:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске призвал увеличить выпуск отечественных медикаментов.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению российского лидера, это необходимо в том числе для того, чтобы стать еще более независимыми от иностранных поставщиков.

Путин акцентировал, что это касается тех экспортёров, которые создают для фармацевтики «немало трудностей».

Президент призвал модернизировать производства, строить новые, совершенствовать технологии, а также наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России порядка 100 фармацевтических компаний производят отечественные фармсубстанции для своих нужд. Статистику озвучил 30 марта глава Минпромторга Денис Мантуров.

Наиболее ёмкие мощности открыты в Приморье, в Свердловской и Белгородской областях.