Москва, 31 марта, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске призвал увеличить выпуск отечественных медикаментов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению российского лидера, это необходимо в том числе для того, чтобы стать еще более независимыми от иностранных поставщиков.

Путин акцентировал, что это касается тех поставщиков, которые создают для фармацевтики «немало трудностей».

Президент призвал модернизировать производства, строить новые, совершенствовать технологии, а также наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России порядка 100 фармацевтических компаний производят отечественные фармсубстанции для своих нужд. Статистику озвучил 30 марта глава Минпромторга Денис Мантуров.

Наиболее производительные мощности открыты в Приморье, в Свердловской и Белгородской областях.