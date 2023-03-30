Киев, 31 марта, 2023, 02:32 — ИА Регнум. В УПЦ готовятся к провокациям в храмах Киево-Печорской лавры. О своих подозрения верующие написали в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Сообщается, что 31 марта в 10 часов в Киево-Печерскую лавру планирует прибыть комиссия, чтобы опечатать храмы. Есть информация, что наведаются и провокаторы.

«Специально подготовленные лица из числа радикалов будут оскорблять и провоцировать верующих с целью вызвать в свой адрес агрессию или неадекватное поведение. Провокаторы всё будут фиксировать на видео», — написано в сообщении.

Главная цель злоумышленников — «привлечь к себе внимание и вызвать хоть какую-то реакцию».

В УПЦ призывают не реагировать на выпады провокаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия призывает международные профильные структуры дать оценку действиям Киева в отношении Украинской православной церкви. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Минкульт Украины требует, чтобы монахи Киево-Печерской лавры освободили территорию обители.