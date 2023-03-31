Американский правозащитник Барака заявил, что Зеленский раскрыл обман главы Пентагона

Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Американский правозащитник Аджаму Барака разоблачил ложь главы Пентагона Ллойда Остина о не имеющем стратегического значения городе Артёмовске, в то время как президент Украины Владимир Зеленский готов удерживать населённый пункт. Об этом правозащитник написал в Twitter.

Ллойд Остин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Барака, выдающие себя за журналистов государственные пропагандисты говорят, что Артёмовск не представляет существенной стратегической ценности, но «актёр-президент Зеленский, кажется, думает иначе и жертвует тысячами жизней, чтобы удержать его».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта глава Пентагона Ллойд Остин утверждал, что город Артёмовск имеет больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное. Он не стал предсказывать судьбу города. По словам Остина, падение Артёмовска не обязательно будет означать, что российские военные изменили ход сражения.