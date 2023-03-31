Захарова: попытки Запада влиять на ситуацию изнутри в Грузии абсолютно недопустимы

Москва, , 02:14 — REGNUM Попытки вмешательства в дела Грузии и даже модерирование ситуации изнутри недопустимы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Захаровой, абсолютно недопустимы такие грубые, банальные попытки вмешательства.

«История страны не интересна Западу: он просто модерирует ситуацию внутри через общественных деятелей. Во многом всё это режиссируется извне напрямую», — сказала Мария Захарова в интервью в проекте «Многополярность».

Дипломат добавила, что Россия понимает — речь идёт о стране, выстраивающей свою государственность исходя из новых исторических реалий.

Как сообщало ИА REGNUM, грузинские власти отказываются вводить экономические санкции против России. Официальный Тбилиси также не желает оказывать военную помощь Украине. В связи с этим грузинская оппозиция постоянно обвиняет власти в «пророссийской» позиции.