В МИД РФ назвали недопустимыми попытки Запада повлиять на политику Грузии
Москва, 31 марта 2023, 02:14 — REGNUM Попытки вмешательства в дела Грузии и даже модерирование ситуации изнутри недопустимы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, абсолютно недопустимы такие грубые, банальные попытки вмешательства.
«История страны не интересна Западу: он просто модерирует ситуацию внутри через общественных деятелей. Во многом всё это режиссируется извне напрямую», — сказала Мария Захарова в интервью в проекте «Многополярность».
Дипломат добавила, что Россия понимает — речь идёт о стране, выстраивающей свою государственность исходя из новых исторических реалий.
Как сообщало ИА REGNUM, грузинские власти отказываются вводить экономические санкции против России. Официальный Тбилиси также не желает оказывать военную помощь Украине. В связи с этим грузинская оппозиция постоянно обвиняет власти в «пророссийской» позиции.