Москва, 31 марта, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Попытки вмешательства в дела Грузии и даже модерирование ситуации изнутри недопустимы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам Захаровой, абсолютно недопустимы такие грубые, банальные попытки вмешательства.

«История страны не интересна Западу: он просто модерирует ситуацию внутри через общественных деятелей. Во многом всё это режиссируется извне напрямую», — сказала Мария Захарова в интервью в проекте «Многополярность».

Дипломат добавила, что Россия понимает — речь идёт о стране, выстраивающей свою государственность исходя из новых исторических реалий.

Как сообщало ИА REGNUM, грузинские власти отказываются вводить экономические санкции против России. Официальный Тбилиси также не желает оказывать военную помощь Украине. В связи с этим грузинская оппозиция постоянно обвиняет власти в «пророссийской» позиции.