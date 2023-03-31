Друг Николая Дроздова художник Мирошник объяснил, почему телеведущий оказался в больнице

Москва, , 01:46 — REGNUM Друг известного телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник рассказал Пятому каналу, почему зоолог оказался в больнице.

Николай Дроздов Maxim75

По словам Мирошника, 85-летний Дроздов сам обратился к врачам для реабилитационного лечения после травм.

«Он сам туда лёг. Он же даже не в больнице, там всё: обследование, лечение, укрепление, санаторий. Ребра же лечить надо», — пояснил друг учёного и добавил, что телеведущий в хорошем настроении, шутит.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Николаю Дроздову потребовалась экстренная помощь медиков: он упал на улице, возвращаясь с работы, и сломал несколько рёбер. В начале февраля его выписали.