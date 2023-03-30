Москва, 31 марта, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Друг известного телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник рассказал Пятому каналу, почему зоолог оказался в больнице.

Maxim75 Николай Дроздов

По словам Мирошника, 85-летний Дроздов сам обратился к врачам для реабилитационного лечения после травм.

«Он сам туда лёг. Он же даже не в больнице, там всё: обследование, лечение, укрепление, санаторий. Ребра же лечить надо», — пояснил друг учёного и добавил, что телеведущий в хорошем настроении, шутит.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Николаю Дроздову потребовалась экстренная помощь медиков: он упал на улице, возвращаясь с работы, и сломал несколько рёбер. В начале февраля его выписали.