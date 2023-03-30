Киев, 31 марта, 2023, 01:41 — ИА Регнум. На Украине 31 марта вступил в силу закон «О медиа», предусматривающий право закрыть или оштрафовать любое средство массовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский закон

В украинском парламенте считают, что вводимое законом положение «усилит позиции украинского языка»: минимальная доля украинского языка на национальном телевидении на полгода раньше, с 1 января 2024 года, вырастет с 75% до 90%.

До 17 июля украиноязычные программы вправе использовать другие языки в выступлениях, интервью, комментариях участников или ведущих в обусловленном творческим замыслом программы объёме, добавили в парламенте.

После вступления в силу закона украиноязычными будут считаться фильмы, которые выполнены, дублированы, озвучены на государственной языке.

По мнению сторонников законопроекта, это поможет Украине соответствовать критериям для членства в ЕС, при этом сами представители СМИ заявляют, что новый закон выходит за рамки требований ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции не нашёл поддержки новый украинский закон о СМИ и цензуре. Бывший депутат Европарламента, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо не считает новый закон «нормальным». Он запрещает СМИ выставлять Россию в позитивном свете. Документом предусмотрены штрафы и различные санкции.