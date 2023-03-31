Киев, , 01:18 — REGNUM Мотивация у военнообязанных граждан Украины служить в киевской армии заметно снизилась. Об этом 30 марта изданию «Общественное. Новости» заявила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Гуменюк, «ситуация в стране существенно изменилась».

«Мотивационный ресурс у людей снизился. Многие эвакуированные в более безопасные регионы поняли, что жизнь может продолжаться и без боевых действий», — признала Гуменюк.

Что касается раздачи повесток на улицах и в транспорте, Наталья Гуменюк сказала, что «это вынужденная мера».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти ведут массовую мобилизацию мужчин во временно оккупированном ВСУ Снигиревском районе Херсонской области.

Лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия 27 марта сказал, что мобилизация на Украине может быть усилена.

О беспределе при наборе призывников в ВСУ рассказал экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.