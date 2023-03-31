Пентагон: в результате ударов США в Сирии ликвидированы восемь человек

Вашингтон, , 01:14 — REGNUM В результате недавних ударов США в Сирии были ликвидировали восемь человек, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооружённых сил), сообщил 30 марта пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Восемь боевиков были убиты в результате ударов истребителей ВВС США F-15 по двум объектам сил «Аль-Кудс» КСИР близ города Дейр-эз-Зор», — сказал он, добавив, что речь идёт не об иранцах.

США нанесли точные удары для защиты и обороны своих военнослужащих, добавил Райдер.

Представитель Пентагона рассказал также о состоянии ранее пострадавших в Сирии соотечественников. По его словам, шесть раненных в ходе атаки на базу возглавляемой США международной коалиции в Сирии находятся в стабильном состоянии, двое военных уже «вернулись в строй».

Райдер отметил, что действия США были преднамеренными и пропорциональными, американские силы не оставят атаки безнаказанными.

«Мы будем продолжать предпринимать соответствующие действия в то время и в том месте, где сочтём нужным, для защиты наших сил в том, что касается возможных или предполагаемых в будущем операций», — заключил бригадный генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Пентагоне заявили, что ВС США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые могут быть связаны с КСИР. Авиаудары нанесены в ответ на атаку, которая была осуществлена с помощью беспилотника, на базу международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии.