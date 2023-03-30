* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Шахтёрск, ДНР, 31 марта, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Разведчик националистического полка «Азов»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спустя год после дезертирства был задержан российскими силовиками. Младший сержант рассказал, что покинул своё подразделение на заводе имени Ильича в Мариуполе 28 февраля 2022 года. Он был настолько напуган, что притворился гражданским строителем и девять месяцев рыл окопы для российских солдат. Об этом Михаил Матьсюк рассказал РИА Новости после задержания.

Цитата из х/ф «Лучшие в аду» реж Андрей Батов. Россия. 2022 СВО на Украине

Дезертир Матьсюк прослужил в «Азове»* 3,5 месяца — до начала спецоперации. Когда объявили о военных действиях, он испугался и 28 февраля сбежал, переодевшись в гражданскую одежду.

Мужчина рассказал, что их в подразделении было 20 человек, были и «трехсотые», многие начали разбегаться кто куда.

«Я переоделся в кроссовки и спортивный костюм и пошёл. Взял пистолет, но я его потом выкинул в речку», — пояснил Матьсюк.

Скрываясь, он встретил российского военного, который не проявил против него агрессии.

«Я выходил, он присел и оружие опустил. Я с перепуга достал, стрельнул — я не обратил внимание, что я его убил или не убил — я побежал оттуда», — признался пленный.

На блокпосте 105-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики украинский дезертир представился гражданским строителем, прожил там месяц, помогал рыть окопы.

Позже попал на волновахское направление, где также копал окопы до ноября 2022 года и помогал российским бойцам в быту.

Задержали Михаила Матьсюка 13 января в селе Велико-Мешковое Шахтерского района ДНР. В ходе допроса он признался во всём.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие киевской армии стали сдаваться в плен в Артёмовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов. Об этом рассказал взятый в плен российскими бойцами украинец Андрей Кривозуб.