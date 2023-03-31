NYT: в США присяжные проголосовали за предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу

Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Бывшему президенту США Дональду Трампу в ближайшее время предъявят обвинительное заключение. Решение принято большим жюри в Нью-Йорке, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Трамп станет первым бывшим президентом, которому будут предъявлены уголовные обвинения. Точные обвинения пока неизвестны, но дело сосредоточено на выплате денег за молчание порнозвезде во время его предвыборной кампании 2016 года», — уточнили в издании.

Как сообщает ИА REGNUM, дело в отношении Трампа слушается в суде Манхэттена в Нью-Йорке. Его обвиняют по уголовному делу, связанному с расследованием истории с экс-актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Обвинение выдвинуло версию, что Дэниелс получила крупную сумму в обмен на молчание о романе с Трампом. Сам экс-президент США отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противозаконные действия со своей стороны.

По словам экс-главы Белого дома, преследование обусловлено только политическими причинами и непосредственно связано с его планами бороться за пост президента США в 2024 году.