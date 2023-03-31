Власти Белгорода пояснили, что громкие звуки в небе связаны с работой ВС РФ
Белгород, 31 марта 2023, 00:23 — REGNUM Прозвучавшие вечером 30 марта громкие звуки в небе над Белгородом связаны с работой Вооруженных сил России. Об этом заявили местные власти.
«Громкие звуки связаны с работой ВС РФ», — сообщили журналистам в белгородском правительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в воздушном пространстве Белгорода 30 марта прозвучали девять мощных взрывов. На улицах сработали сигнализации у автомобилей, дрожали стёкла.
Воздушная тревога объявлена вечером 30 марта в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях страны, слышны взрывы.