Белгород, 31 марта, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Прозвучавшие вечером 30 марта громкие звуки в небе над Белгородом связаны с работой Вооруженных сил России. Об этом заявили местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«Громкие звуки связаны с работой ВС РФ», — сообщили журналистам в белгородском правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в воздушном пространстве Белгорода 30 марта прозвучали девять мощных взрывов. На улицах сработали сигнализации у автомобилей, дрожали стёкла.

Воздушная тревога объявлена вечером 30 марта в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях страны, слышны взрывы.