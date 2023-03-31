Для застрявших из-за снегопада на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области развернули пункты обогрева

Ростов-на-Дону, , 00:17 — REGNUM В Ростовской области более 100 единиц техники и свыше 160 спасателей оказывают помощь автомобилистам, ставшим заложниками снегопада на трассе М-4 «Дон», сообщила 30 марта пресс-служба МЧС России.

Снегопад Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По официальной информации, на 975-м километре автодороги экстренные службы разрезали отбойник для разворота автомобилей, организованы ещё три места демонтажа ограждений.

Для водителей и пассажиров транспортных средств развёрнуты четыре стационарных и семь мобильных пунктов обогрева и питания. В начале и конце пробки дополнительно разворачиваются два пункта.

В ряде СМИ появилась информация, что в гигантской пробке под Ростовом заблокированы тысячи автомобилей. Заложниками сугробов стали и снегоуборочные машины. Люди обогреваются в машинах, но топливо на исходе. Власти заверяют, что при первой возможности организуют подвоз продуктов питания и топлива, при необходимости — эвакуацию людей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20:00 30 марта в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада в обоих направлениях временно прекращено движение автотранспорта с 907-го по 983-й километр. Из-за снегопада введён режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.