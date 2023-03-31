Глава Харьковской области Синегубов и мэр Харькова Терехов сообщили о серии взрывов

Харьков, Украина, , 00:11 — REGNUM Ночью 31 марта были слышны взрывы в Харькове, а также в населённых пунктах области. Глава администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов об этом написали в своих Telegram-каналах.

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Удары по Харькову и области», — сообщили чиновники.

Синегубов и Терехов написали, что зафиксировано шесть «прилетов», предположительно, обстрел вёлся из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Информации о разрушениях не сообщается.

По области звучит воздушная тревога.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушная тревога объявлена вечером 30 марта в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, слышны взрывы.