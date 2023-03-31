В Харькове и в области прогремела серия взрывов
Харьков, Украина, 31 марта 2023, 00:11 — REGNUM Ночью 31 марта были слышны взрывы в Харькове, а также в населённых пунктах области. Глава администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов об этом написали в своих Telegram-каналах.
«Удары по Харькову и области», — сообщили чиновники.
Синегубов и Терехов написали, что зафиксировано шесть «прилетов», предположительно, обстрел вёлся из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Информации о разрушениях не сообщается.
По области звучит воздушная тревога.
Как сообщало ИА REGNUM, воздушная тревога объявлена вечером 30 марта в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, слышны взрывы.