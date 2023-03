Минобороны Украины в ролике на плохом английском языке пообещало оккупировать украинские земли

Киев, , 23:54 — REGNUM Минобороны Украины опубликовало, а позже удалило видеоролик, в котором на плохом английском языке говорится, что техника, поставляемая западными союзниками, поможет киевской армии оккупировать Украину.

Алексей Резников Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Видео, где министр обороны Украины Алексей Резников катается на иностранных бронемашинах, появилось в Telegram-канале минобороны и в личном Twitter.

«Это оружие помогать нам оккупировать украинские территории», — говорится в тексте (англ. «This weapon help us to occupy Ukranian territories»).

Резников попытался поблагодарить США за поддержку, использовав для описания оказываемой американцами помощи несуществующее слово «unswalking».

Через некоторое время этот ролик заменили на новый, где уже более связно говорится, что оружие Запада поможет освободить украинские территории, а США благодарят за «непоколебимую» («unwavering») поддержку.

В соцсетях обсуждают, что министр обороны Алексей Резников ни дня не служил в армии, а потому никакого отношения к военной теме иметь не может.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС России уничтожили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» совместный украинско-натовский центр командования и связи, в котором находились в том числе и иностранные офицеры. По информации греческого портала Pronews, удар был нанесён ещё 9 марта.