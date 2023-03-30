Белый дом: министры стран НАТО обсудят глобальные угрозы и ситуацию на Украине

Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Министерская встреча стран — членов НАТО на следующей неделе (3—9 апреля) будет посвящена глобальным угрозам и украинскому конфликту, сообщил 30 марта журналистам представитель администрации США.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что министры стран альянса особое внимание уделят ситуации на Украине. Также ожидается обсуждение «вредоносного поведения КНР, обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок, координации действий по защите демократии от пагубного влияния новых технологий, а также расширение сотрудничества с новыми партнёрами из числа стран Глобального юга», добавил чиновник.

По словам представителя Белого дома, члены НАТО планируют гарантировать обеспечение Украины всем необходимым для возможного контрнаступления.

Планы России разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие союзники альянса обсуждать не намерены, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ стягивают на линию фронта в Запорожской области бронетехнику и вооружение, переданные Киеву западными странами. Это может свидетельствовать о подготовке ВСУ к возможному наступлению, считает он.