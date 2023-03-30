Белгород, 30 марта, 2023, 23:10 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Белгорода прозвучали девять мощных взрывов, сообщает 30 марта РИА Новости. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Взрывы были слышны с 22:10 (мск) в центральной части города. Они продолжались несколько минут. На улицах сработали сигнализации у автомобилей, дрожали стёкла.

Официального подтверждения не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 марта начинённый взрывчаткой беспилотник неустановленного типа залетел на территорию России, предположительно, со стороны украинского Волчанска. Его целью была газонасосная станция «Газэнергосеть» в Белгороде. В результате взрыва не произошло, никто не пострадал.