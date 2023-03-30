В небе над Белгородом раздалась серия мощных взрывов
РИА Новости: в Белгородской области раздались девять мощных взрывов
Белгород, 30 марта, 2023, 23:10 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Белгорода прозвучали девять мощных взрывов, сообщает 30 марта РИА Новости. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Работа ПВО
Взрывы были слышны с 22:10 (мск) в центральной части города. Они продолжались несколько минут. На улицах сработали сигнализации у автомобилей, дрожали стёкла.
Официального подтверждения не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 марта начинённый взрывчаткой беспилотник неустановленного типа залетел на территорию России, предположительно, со стороны украинского Волчанска. Его целью была газонасосная станция «Газэнергосеть» в Белгороде. В результате взрыва не произошло, никто не пострадал.