Медведев обыграл Юбэнкса и вышел в полуфинал теннисного турнира «Мастерс» в Майами

Майами, США, , 22:59 — REGNUM Четвертьфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Майами завершился победой россиянина Даниила Медведева. Встреча прошла 30 марта с участием американца Кристофера Юбэнкса.

Даниил Медведев (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Результат матча — 6:3, 7:5 в пользу российского теннисиста. Четвертая ракетка турнира Медведев впервые будет участвовать в полуфинале в Майами, где сыграет с победителем встречи между аргентинцем Франсиско Черундоло (25-й номер посева) и россиянином Кареном Хачановым (14-й номер).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта российский спортсмен Даниил Медведев назвал уникальной свою третью победу подряд на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. По его словам, главным трофеем для него стал кубок победителя Открытого чемпионата США, потому что это турнир Большого шлема.