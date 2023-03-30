Майами, США, 30 марта, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Четвертьфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Майами завершился победой россиянина Даниила Медведева. Встреча прошла 30 марта с участием американца Кристофера Юбэнкса.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Результат матча — 6:3, 7:5 в пользу российского теннисиста. Четвертая ракетка турнира Медведев впервые будет участвовать в полуфинале в Майами, где сыграет с победителем встречи между аргентинцем Франсиско Черундоло (25-й номер посева) и россиянином Кареном Хачановым (14-й номер).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта российский спортсмен Даниил Медведев назвал уникальной свою третью победу подряд на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. По его словам, главным трофеем для него стал кубок победителя Открытого чемпионата США, потому что это турнир Большого шлема.