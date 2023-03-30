Кишинёв, 30 марта, 2023, 22:44 — ИА Регнум. В Молдавии и Украине не намерены военным путём решать конфликт с Приднестровьем, заявил 30 марта в эфире телеканала TVR Moldova вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

По словам молдавского политика, в Кишинёве и Киеве неоднократно опровергали спекуляции в СМИ по нагнетанию ситуации вокруг Приднестровья.

«Силы, которые хотят расширения приднестровского конфликта, конечно, есть. В том числе и на правом берегу Днестра. Из политических амбиций они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в Молдавии», — сказал Серебрян.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявлял, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне. Если Украина вмешается в ситуацию в Приднестровье, то вмешается и Молдавия, затем вмешается Румыния, которая является членом НАТО, и Россия. В случае глобального конфликта могут быть применены любые средства, считает Красносельский.