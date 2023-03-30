Афины , 30 марта, 2023, 22:33 — ИА Регнум. ВС России уничтожили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» совместный украинско-натовский центр командования и связи, в котором находились в том числе и иностранные офицеры. По информации греческого портала Pronews, удар был нанесён ещё 9 марта. Речь якобы идёт об ответе на атаку украинских диверсантов на Брянскую область. О поражённых целях «Кинжала» издание написало 12 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Центр командования находился под землей на глубине 120 метров. В момент удара там находились около 300 человек — офицеры и военные советники НАТО. Отмечается, что погибли десятки офицеров НАТО, в основном из Британии и Польши.

«Удар стал катастрофой для сил НАТО на Украине — в бункере, предположительно, находился центр управления и планирования операциями НАТО на Украине», — пишет Pronews. От атак с воздуха объект прикрывали системы ПВО Iris-R и NASAMS, которые и были уничтожены в результате удара.

Это первый массовый удар по личному составу НАТО на Украине. При этом портал предполагает, что последующая реакция Запада будет фактическим признанием активного участия своих военных в боевых действиях.

После диверсии в Брянской области Минобороны РФ наносило удары по объектам военной инфраструктуры и энергетики противника, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Конкретные цели не назывались.

При этом ПВО Украины не смогла перехватить ни одну гиперзвуковую ракету.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада исчерпали свои ресурсы по предоставлению Украине военной поддержки и не успевают производить столько боеприпасов и техники, сколько нужно Киеву. Такое мнение высказал специалист в области мировой экономики профессор Лионель Рондуэн в парижском журнале Elements.