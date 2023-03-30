Ростов-на-Дону, 30 марта, 2023, 22:21 — ИА Регнум. В Ростовской области на участке дороги М-4 «Дон» из-за снегопада в обоих направлениях перекрыли движение автотранспорта, сообщило 30 марта ГИБДД России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

По официальной информации, для ликвидации последствий снегопада с 20:00 и до особого распоряжения движение транспорта временно прекращено с 907-го по 983-й километр.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают содействие водителям.

Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок по федеральным и региональным трассам до улучшения метеоусловий.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о введении режима ЧС из-за непогоды в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ростовской области заявили, что по причине сильного ветра и мокрого снега в регионе отключено электричество в восьми районах и трёх городах. Обесточены дома почти 35 тысяч жителей региона. Проблемы также есть на трассе М-4 «Дон», произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы.