Москва, 30 марта, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Ответить на петицию о «возобновлении ядерного статуса» Украины нужно российской петицией, согласно которой при таком развитии событий последует немедленный упреждающий ядерный удар, написал 30 марта в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости
Дмитрий Медведев

Указанная петиция была ранее размещена на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского. Инициаторы предложили разместить в стране ядерное оружие одной из стран НАТО. Согласно законодательству Украины, глава государства должен рассмотреть любую петицию, если число подписей превысило 25 тысяч.

Логику инициаторов можно понять, отметил Медведев.

А что? Танки и ракеты поставляют, самолёты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие своё отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами», — написал заместитель председателя Совбеза.

Как сообщалось ранее, 24 марта Медведев заявил, что военная угроза Крыму, если она возникнет, подпадёт под действие доктрины ядерного сдерживания и может вынудить Россию применить любые виды вооружений. Зампред Совета безопасности выразил надежду, что «за океаном» это понимают.