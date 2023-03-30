В программе переселения соотечественников будут участвовать говорящие на русском языке

Москва, , 21:56 — REGNUM Заявления на участие в программе переселения соотечественников в Россию будут принимать от тех, кто владеет русским языком. Соответствующий указ подписал 30 марта президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ Иван Шилов © ИА REGNUM

Претенденты на участие в программе должны будут уметь общаться на русском языке как устно, так и письменно «в условиях языковой среды». Подтвердить владение языком можно будет при помощи документа об образовании или на собеседовании.

Собеседования с претендентами будет проводить специальная комиссия, которую создаст Министерство внутренних дел России, она же оценит результаты. Соотечественники, которые не находятся в России, смогут подтвердить знание языка через интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена предложить выдавать соотечественникам российские паспорта в зарубежных посольствах. На данный момент если человек постоянно проживает за границей, а ему надо получить паспорт, то ему для этого нужно ехать в Россию.